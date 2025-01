Bielorussia, Lukashenko rieletto con l'87,6 per cento. L'Ue: "Elezioni finte"

26 gennaio 2025 a

Nessuna sorpresa da Minsk. Alexander Lukashenko è stato rieletto presidente della Bielorussia oggi con l’87,6% dei voti, secondo un exit poll ufficiale, in un’elezione senza opposizione che ha rinnovato il dominio dell’autocrate che governa con il pugno di ferro dal 1994. Durante il suo sesto mandato, ormai giunto al termine, il leader settantenne ha completamente soffocato ogni dissenso dopo le proteste del 2020. L’opposizione in esilio ha definito le elezioni una «farsa».

L’Unione europea ha annunciato che non ritirerà le sanzioni contro il governo di Lukashenko in seguito alle «finte» elezioni presidenziali in corso nel Paese, ha dichiarato Kaja Kallas, Alta rappresentante dell’Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza. L’Ue ha imposto sanzioni contro l’uomo forte al potere dal 1994 in seguito alla feroce repressione da parte di Minsk delle proteste anti- Lukashenko dopo la sua elezione a un sesto mandato nel 2020. Anche questa elezione è stata liquidata come una farsa da gran parte dell’Occidente. «L’Ue continuerà a imporre misure restrittive e mirate contro il regime», ha dichiarato Kallas in un comunicato.«La democrazia richiede elezioni libere, eque e trasparenti. Questo non è il caso della Bielorussia», ha aggiunto. Kallas ha anche criticato Minsk per il «coinvolgimento del regime bielorusso nella guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina e negli attacchi ibridi contro i suoi vicini». Lukashenko è uno stretto alleato del presidente russo Vladimir Putin, che ha permesso a Mosca di usare il suo Paese come trampolino di lancio per l’invasione del 2022.