Corea del Sud, impeachment anche per il presidente ad interim. “Ha partecipato all'insurrezione”

27 dicembre 2024 a

I parlamentari sudcoreani hanno votato per la messa in stato di accusa del presidente ad interim Han Duck-soo, accusandolo di aver «partecipato attivamente all’insurrezione» dopo il fallito tentativo del suo predecessore di imporre la legge marziale il 3 dicembre. «Dei 192 deputati che hanno votato, 192 hanno votato per l’impeachment», ha dichiarato il presidente dell’Assemblea nazionale Woo Won-shik.

La Corea del Sud non riesce quindi lasciarsi alle spalle le turbolenze politiche scatenate dalla proclamazione della legge marziale da parte del predecessore di Han Duck-soo, che è anche primo ministro. Han aveva preso il posto di Yoon Suk Yeol, sospeso in seguito a un voto parlamentare di sfiducia dopo il tentativo di sovvertire l’ordinamento democratico il 3 dicembre scorso, ma ora i parlamentari dell’opposizione hanno votato a favore della rimozione dall’incarico. Si sta rifiutando, sostengono le accuse, di completare il processo di impeachment di Yoon e di assicurarlo alla giustizia. Nella mozione di impeachment presentata al parlamento, l’opposizione affermava che Han sta «intenzionalmente evitando l’indagine speciale per indagare sui soggetti coinvolti nell’insurrezione e ha proclamato la propria intenzione di respingere le nomine di tre giudici della Corte costituzionale». Tali azioni, si legge nella mozione approvata, sono «in violazione del dovere di un funzionario pubblico di far rispettare la legge... e servire il popolo».

La Corea del Sud ha quindi assistito al secondo impeachment di un capo di stato in meno di due settimane, destabilizzando ulteriormente la sua vivace scena politica. È anche la prima volta che la Seul mette sotto accusa un presidente in carica. Il ministro delle finanze Choi Sang-mok subentra ora come presidente in carica al posto di Han. Nel mezzo di una crisi politica senza precedenti, il won sudcoreano è crollato a 1480,2 per dollaro USA venerdì mattina, segnando il livello più basso in quasi 16 anni di contrattazioni.