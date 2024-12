Oslo, ventenne italiana colpita con un coltello dall'ex: ora in ospedale

22 dicembre 2024 a

a

a

Una studentessa italiana di venti anni è stata accoltellata, a Oslo, nel fast food in cui lavorava. Lo riportano i media locali spiegando che l’assalitore sarebbe un ragazzo sempre attorno ai venti anni con cui in precedenza aveva avuto una relazione. La ragazza sarebbe rimasta ferita in modo grave e si troverebbe, al momento, in ospedale. Anche il giovane sarebbe a sua volta stato ferito seriamente. Alcuni dipendenti del negozio sarebbero infatti intervenuti per difendere la collega. Stando a quanto si apprende, la ragazza non dovrebbe essere in pericolo di vita, ma sarebbe ancora ricoverata nel reparto di rianimazione.