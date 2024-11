Spagna, allerta rossa a Malaga: previste piogge molto intense. E torna la paura

13 novembre 2024 a

Torna la paura in Spagna. L’Agenzia meteorologica del Paese (Aemet) ha elevato a rossa l’allerta a Malaga e nel sud di Tarragona, in Catalogna, per la previsione di piogge molto intense nella giornata di oggi. L’allerta riguarda anche il resto della Comunità Valenciana, le Isole Baleari, Murcia e la costa della Catalogna, così come l’Andalusia orientale. Ci sono anche avvisi per neve nel nord dell’Estremadura e della Castiglia e Leòn, dove diverse strade sono già chiuse. Di fronte alla prospettiva di nuove precipitazioni, molti comuni hanno deciso di adottare misure preventive e le lezioni sono state sospese in diverse province.

Ieri, intanto, il Centro di Integrazione Dati (Cid) che gestisce le informazioni relative alle vittime nella Comunità valenciana, ha riferito che sono saliti da 214 a 215 i morti registrati nella regione. Altri 7 sono stati registrati in Castiglia-La Mancia e uno in Andalusia per un totale di 223. Il numero dei dispersi è invece sceso a 17. Il Cid ha anche chiarito che tutti i corpi recuperati sono stati identificati.