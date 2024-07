Joe Biden, gelo in conferenza stampa: "Soffre di demenza?", la risposta della portavoce

Sale il pressing dei media sul presidente Joe Biden dopo il disastro nel confronto tv con Donald Trump, tanto che i giornalisti ormai non ci girano più intorno. "Joe Biden, 81 anni, soffre di Alzheimer, demenza senile o di un'altra forma di malattia degenerativa? È una domanda da sì o no", ha chiesto un giornalista alla portavoce della Casa Bianca durante un briefing con la stampa. La portavoce Karine Jean-Pierre, visibilmente infastidita, ha risposto: "Ho una risposta per lei, è prontoo? È un no". I cronisti sono tornati più volte sul dibattito televisivo del presidente Usa con lo sfidante Donald Trump e la portavoce ha ribadito che "tutti abbiamo una brutta serata o brutti momenti", "quella è stata una brutta serata". La portavoce ha ricordato che lo stesso Obama ha ammesso di avere sbagliato dei dibattiti televisivi. Ma la decisione di Biden è quella di andare avanti, ha aggiunto.

La decisione della Corte Suprema su Trump scombina tutte le carte negli Usa

Biden è in grado di "riprendersi" dopo la performance al dibattito con Trump, ha detto la portavoce ai giornalisti, aggiungendo che lo staff medico aveva già affermato che un esame cognitivo "non è necessario" per l’81enne presidente americano. "Siamo stati trasparenti e abbiamo diffuso i rapporti del team medico ogni anno da quando è in carica", ha aggiunto. "Non ignoriamo quello che la gente ha visto", ma si è trattato di "una brutta serata", "vogliamo andare avanti" e "voltare pagina", ha insistito Jean-Pierre.

WHAT A GREAT ANSWER!!



"Does Biden have Alzheimer's, any form of dementia …. It's a yes or no question."



Karine Jean-Pierre: "I have an answer for you. Are you ready for it?… It's a no. And I hope you're asking the other guy the same exact question."



pic.twitter.com/dZYy0CpZx0