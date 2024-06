Daghestan, attacchi multipli in chiese e sinagoghe: "Nove vittime", i video choc

23 giugno 2024 a

Una serie di attacchi terroristici hanno scatenato il caos in Daghestan, repubblica del Caucaso che si affaccia sul Mar Caspio e che fa parte della Federazione Russa. Gli attacchi hanno riguardato diverse città. A Derbent, secondo le informazioni diffuse dal locale ministero degli Interni, un commando di uomini armati ha fatto irruzione in una chiesa uccidendo un sacerdote, padre Nikolai, e una guardia di sicurezza. Nella stessa città, attacco alla sinagoga, che sarebbe stata completamente distrutta da un incendio. A Makachkala vengono segnalati scontri a fuoco in cui sarebbero stati uccisi cinque agenti. Le autorità locali hanno annunciato l'avvio di un'operazione anti-terrorismo, con l'uccisione di almeno 4 miliziani. Foto e video degli attacchi sono stati diffusi sui social da testimoni.

Attentats en République du Daghestan (Russie) :



- une église orthodoxe attaquée à Derbent, une synagogue également visée puis incendiée. Il y aurait un prêtre et plusieurs policiers tués, des blessés à déplorer.



- des tirs rapportés dans la ville de Makhatchkala. pic.twitter.com/MbaNUVG7aJ — Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) June 23, 2024

Il bilancio delle vittime dell’attacco multiplo in Daghestan è al momento di nove persone, sette dei quali sono agenti delle forze dell’ordine, 25 i feriti. Lo hanno riferito le autorità locali citate da Ria Novosti. A Derbent e Makhachkala sono stati compiuti attacchi armati contro due chiese ortodosse, una sinagoga e una postazione della polizia stradale. Il comitato investigativo russo per il Daghestan ha aperto un procedimento per "attacco terroristico".