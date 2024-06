Crimea, missile fa strage in spiaggia. La Russia accusa gli Usa: "Risponderemo"

Sullo stesso argomento: La Russia non dimentica Prigozhin: omaggio ad un anno dal golpe che sfidò Putin

Un missile in spiaggia tra i bagnanti, con cinque morti tra cui tre bambini e più di cento feriti. L'attacco ucraino in Crimea, regione che la Russia ha annesso unilateralmente, è il primo in territorio che Mosca ritiene proprio dopo il via libera a Kiev per utilizzare armi americane oltre confine. Pertanto la Russia ha dichiarato che gli Stati Uniti sono responsabili dell'attacco. Il missile è esploso sopra una spiaggia della città di Sebastopoli, lanciando schegge contro i bagnanti, hanno detto funzionari nominati dalla Russia. Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che Washington e Kiev sono "responsabili di un attacco missilistico deliberato contro residenti pacifici", che avrebbe utilizzato missili ATACMS forniti dagli Stati Uniti. Il governatore di Sebastopoli Mikhail Razvozhayev ha dichiarato in un video postato su Telegram che tre bambini e due adulti sono morti e quasi 120 persone sono rimaste ferite.

La città portuale sul Mar Nero e la base navale sulla penisola di Crimea sono state annesse dalla Russia nel 2014, ma sono ancora riconosciute a livello internazionale come parte dell’Ucraina. Sebastopoli è regolarmente sotto il fuoco dell’Ucraina, ma l’attacco di oggi è stato insolitamente letale. Razvozhayev ha detto che l’attacco ha colpito Uchkuyevka, una zona con spiagge sabbiose e alberghi. Un canale d’informazione locale su Telegram, ChP Sevastopol, ha citato testimoni che hanno detto che una donna anziana è stata uccisa mentre nuotava nel mare. Il comitato investigativo russo, che indaga sui crimini più gravi, ha dichiarato di aver aperto un’indagine su "un atto terroristico". Il governatore ha detto che l’Ucraina ha lanciato cinque missili che le difese aeree russe hanno intercettato sul mare, ma i frammenti sono caduti sulla riva ferendo le persone. Secondo Razvozhayev le schegge hanno colpito le zone della spiaggia nel nord della città e hanno incendiato una casa e un bosco.

Un comunicato del ministero della Difesa russo ha dichiarato che l’Ucraina ha commesso un "attacco terroristico alle infrastrutture civili di Sebastopoli con missili tattici ATACMS forniti dagli Stati Uniti e caricati con testate a grappolo". Il ministero ha dichiarato che quattro missili sono stati abbattuti, ma un quinto ha cambiato traiettoria dopo essere stato intercettato "e la sua testata è esplosa in aria sopra la città". Ha aggiunto che "tutte le missioni di volo degli ATACMS statunitensi sono inserite da specialisti statunitensi sulla base dei dati di ricognizione satellitare degli Stati Uniti". "Tali azioni non rimarranno senza risposta", ha avvertito il ministero. L’esercito ucraino non ha commentato l’attacco, che è arrivato un giorno dopo che un attacco con bombe guidate russe sulla città di Kharkiv ha colpito un edificio residenziale, uccidendo due persone e ferendone più di 50.