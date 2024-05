Joe Biden come Conte: il "superbonus" per gli studenti scatena una bufera

Gianfranco Ferroni 25 maggio 2024 a

a

a

Joe Biden sulla strada dell’italiano «Giuseppi» Conte? Il presidente Usa ha inventato un «superbonus» a vantaggio degli studenti universitari, cancellando una parte dei debiti che i frequentatori dei college hanno con le casse federali per potersi pagare gli studi: 153 miliardi di dollari. Un gesto che graverà sulle casse statunitensi, e che non risolverà il tema dei debiti indispensabili per affrontare un percorso accademico. Alla fine 4 milioni di studenti si sentiranno in dovere di votare Biden il prossimo 5 novembre, alle elezioni presidenziali.

Gli esclusi dalla benevola politica di «Sleepie Joe”»sono numerosi, ma chi godrà dell’iniziativa risparmierà tanti soldi. Per i seguaci di Donald Trump si tratta del classico «voto di scambio». Per l’attuale inquilino della Casa Bianca è anche un modo per tenere sotto controllo le proteste dei campus cari alla cosiddetta «cultura woke», elargendo aiuti pubblici.