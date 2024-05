Israele-Hamas, negoziati "in un vicolo cieco". Come stanno davvero le cose

18 maggio 2024 a

I negoziati indiretti tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas per raggiungere un accordo di cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi «sono in un vicolo cieco». Lo ha riferito una fonte straniera a conoscenza del fascicolo al quotidiano israeliano «Haaretz», precisando che «non ci sono progressi». La fonte ha auspicato che la situazione possa cambiare nei prossimi giorni. Domani, 19 maggio, è atteso in Israele il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, che oggi arriverà in Arabia Saudita per un colloquio con l’erede al trono Mohammed bin Salman. Intanto, i caccia israeliani hanno colpito un lanciarazzi ed edifici utilizzati dal movimento sciita libanese Hezbollah nel sud del Libano a Kounine e Khiam, durante la notte. Lo riferiscono le forze di difesa israeliane (Idf) su X, aggiungendo di aver anche bombardato le aree vicino a Hanine con l’artiglieria per «rimuovere le minacce». Questa mattina, due razzi sono stati sparati verso la base dell’esercito di Biranit, nel nord di Israele, al confine con il Libano.

Recuperati i corpi di tre ostaggi a Gaza: c'è anche Shani Louk, la ragazza rapita al rave

L’Aeronautica israeliana ha colpito più di 70 obiettivi nella Striscia di Gaza, mentre le forze di terra operano a Rafah, Jabaliya e nel corridoio Netzarim. È questo l’ultimo bollettino diffuso dalle Forze di difesa israeliane (Idf), secondo cui durante un attacco aereo a Rafah, nel sud di Gaza, è stato ucciso un miliziano palestinese della Jihad islamica, ritenuto il responsabile della logistica. Le Idf hanno colpito depositi di armi, infrastrutture ed edifici appartenenti ai gruppi armati. A Rafah est, i militari della Brigata Givati hanno avvistato e ucciso un miliziano armato di Rpg in un edificio vicino a loro e hanno fatto irruzione in diversi siti nella zona, dove sono state rinvenute armi. Sempre a Rafah est, l’unità di commando Egoz ha localizzato un lanciarazzi in un edificio utilizzato dai gruppi armati. Nel nord della Striscia, a Jabaliya, la Brigata paracadutisti ha ucciso diversi uomini armati durante gli scontri; la settima Brigata corazzata ha localizzato un lanciarazzi pronto per il lancio e ha ucciso diversi altri uomini armati, mentre la 460esima Brigata corazzata ha localizzato diversi punti di accesso ai tunnel e ha ucciso un miliziano armato di Rpg. Nel centro della Striscia, i militari della 99esima Divisione hanno continuato a combattere uomini armati nell’area del corridoio di Netzarim, anche con l’ausilio della componente aerea.