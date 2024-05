Slovacchia, nuovo intervento per il premier Fico. “È ancora grave”: il bollettino

17 maggio 2024 a

Nuovo aggiornamento sul primo Ministro slovacco, Robert Fico, è stato sottoposto venerdì a un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono stabili, ma ancora gravi. A comunicarlo sono stati il vicepremier, Robert Kalinák e la direttrice dell'ospedale di Banská Bystrica Miriam Lapuníková. "Il tessuto necrotico rimasto dopo la ferita da arma da fuoco è stato rimosso. Il paziente è ora cosciente, è stabile, ma è ancora ricoverato in terapia intensiva. Le sue condizioni sono molto gravi", ha spiegato la direttrice dell’ospedale, sottolineando che l’intervento è stato deciso dopo una Tac di controllo. Il medico ha evidenziato, nel corso del bollettino medico, che si tratta di una procedura standard mentre il vicepremier ha aggiunto che la gestione del Paese non è in alcun modo congelata.

Nel frattempo gli agenti hanno perquisito stamattina l'appartamento dell'assalitore del premier Fico, il 71enne Juraj Cintula, in un condominio a Levice. Il commando di agenti d'elite ha portato sul posto anche lo stesso assalitore, che era scortato e indossava giubbotto antiproiettili ed elmetto. Secondo quanto riportato da un emittente locale, che aveva una sua troupe sul posto, la perquisizione è durata diverse ore e al termine l'uomo è uscito circondato da 4 agenti e teneva in mano una borsa di plastica. Dall'appartamento, in cui il 71enne viveva con la moglie, sono stati portati via computer e documenti.