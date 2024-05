Slovacchia, il premier Fico non è più in pericolo di vita dopo l'attentato

16 maggio 2024 a

Il primo ministro della Slovacchia, Robert Fico, è stato colpito ieri da diversi colpi di arma da fuoco e gravemente ferito dopo un evento politico, in un tentativo di assassinio che ha sconvolto il piccolo Paese. I medici hanno lottato per salvargli la vita diverse ore dopo che il 59enne leader filorusso è stato colpito, ma il suo vice primo ministro ha detto di credere che Fico sopravviverà. “Robert sopravviverà, non si trova più in pericolo di vita. Sono rimasto scioccato. Fortunatamente, per quanto ne so, l'operazione è andata bene e immagino che alla fine sopravviverà. Non è in pericolo di vita in questo momento”, le parole di Tomas Taraba alla Bbc.

Robert Fico, chi è il premier slovacco ferito: le posizioni su Russia e migranti

Il governo ha fatto sapere che sono stati esplosi cinque colpi di pistola all'esterno di un centro culturale nella città di Handlova, a circa 140 chilometri a nord-est della capitale, dove Fico stava incontrando i suoi sostenitori. Fico, secondo le ultime notizie, sarebbe in coma farmacologico dopo il lungo intervento al quale è stato sottoposto in seguito all’attentato. L’operazione è durata 3 ore e 40 minuti.