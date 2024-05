Slovacchia, il premier Robert Fico ferito a colpi di pistola: "È in pericolo di vita"

15 maggio 2024 a

Attentato a Handlova, vicino a Bratislava: il primo ministro slovacco Robert Fico è stato ferito da diversi colpi di pistola, è in pericolo di vita. L'aggressore è stato fermato, sarebbe un uomo di 71 anni. I fatti al termine di una riunione del governo. Il premier, colpito mentre stava salutando la folla, è stato trasferito in ospedale. Il politico 59enneè stato ferito al petto e allo stomaco con tre-quattro colp. L’aggressione è avvenuta alla fine di una riunione del governo ad Hadlova. Secondo quanto riferito dal quotidiano locale Dennik, Fico è uscito a salutare la folla quando sono stati sparati dei colpi d’arma da fuoco. Il premier è stato trasferito in un ospedale di Bratislava in elicottero. L’attentatore è stato identificato come il 71enne Juraj C.

"Robert Fico è stato vittima di un attentato. Gli hanno sparato più volte e attualmente è in pericolo di vita. In questo momento viene trasportato in elicottero a Banská Bystrica, perché ci vorrebbe troppo tempo per arrivare a Bratislava, data la necessità di un intervento urgente. Le prossime ore saranno decisive", si legge in un post sulla pagina Facebook del premier slovacco.

Immediati i messaggi di sconcerto e vicinanza da parte delle istituzioni nazionali ed europee. "Ho appreso con profondo sconcerto la notizia del vile attentato al Primo Ministro slovacco Robert Fico. Tutti i miei pensieri sono per lui, la sua famiglia e l’amico popolo slovacco. Anche a nome del Governo italiano desidero esprimere la più ferma condanna di ogni forma di violenza e attacco ai principi cardine della democrazia e delle libertà", afferma in una nota il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.