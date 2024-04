Joe Biden, nuovo video scatena i trumpiani: "Guardate la sua mano"

Sullo stesso argomento: Gli Usa pronti al passo indietro sulle accuse ad Assange? Biden a sorpresa

Il presidente Usa in corsa per la riconferma Joe Biden finisce di nuovo nel mirino dei più accesi sostenitori di Donald Trump che tenterà di tornare alla Casa Bianca. In un video rilanciato sui social il "commander in chief" americano è con la moglie Jill e la coppia formata dal primo ministro giapponese Fumio Kishida e la first lady nipponica. "Guardate attentamente questo video con Joe Biden e noterete qualcosa che desiderano tenere nascosto!", si legge in un post su Twitter che riporta le immagini dell'incontro.

Cosa c'è da nascondere? Biden guadagna il corridoio centrale e attende Kishida con un ampio gesto del braccio, in segno di cortesia. "Guardate la sua mano, è rigida", scrivono i commentatori in riferimento alle immagini successive alludendo a possibili problemi di salute del democratico che Washington non vuole divulgare. In calce al post vari aspiranti investigatori si mettono a caccia di altre presunte anomalie del video. Come se non bastassero le gaffe, gli scivoloni e le amnesie reali di Biden.