Taiwan, la scossa fa crollare tutto. L'esperto: "Convergenza della placca"

È salito a nove il numero delle vittime accertate del terremoto di Taiwan mentre altre 882 sono rimaste ferite. Quello che ha colpito l'isola è stato il sisma più forte nell’ultimo quarto di secolo. La scossa, di magnitudo 7,4, ha provocato il crollo di diversi edifici, interruzioni di corrente e frane sull’isola. L’epicentro è stato rilevato vicino alla famosa città turistica di Hualien, sulla costa orientale. Una settantina di persone risultano ancora intrappolate tra le macerie. Ora è arrivato il parere dell''Ingv.

Cosa ha scaturito un sisma così potente? "Il terremoto è legato alla convergenza della placca delle Filippine con l’isola di Taiwan di circa 7 cm/anno", ha spiegato il presidente dell'Ingv Carlo Doglioni. "Eventi di questa magnitudo ne avvengono in media una quindicina l’anno al mondo, ma in questo caso il terremoto ha colpito un’area densamente popolata, dove però c’è una cultura sismica diffusa e i danni sono per questo relativamente ridotti", ha aggiunto.