Finlandia, 12enne spara sui compagni di scuola: "Scena scioccante"

Non è la prima sparatoria in una scuola in Finlandia quella avvenuta intorno alle 8 del mattino di martedì 2 aprile. A colpire è l'età del sospettato: uno studente di 12 anni, stessa età dei compagni rimasti feriti, almeno tre secondo quanto riporta il sito del giornale finlandese Ilta-Sanomat. Tutto è iniziato quando è stata chiamata la polizia per degli spari alla scuola Viertolan, nella cittadina di Vantaa, 20 chilometri a nord della capitale Helsinki. Le forze dell'ordine hanno transennato l'area dell'istituto che ospita 800 studenti, tra i 7 e i 15 anni, appena rientrati dalle vacanze pasquali, e 90 tra professori e personale scolastico.

Come detto tre ragazzi minori sarebbero rimasti feriti. Non è ancora chiaro il motivo per cui il 12enne fermato dalle forze dell'ordine ha sparato a scuola e come sia entrato in possesso dell'arma da fuoco.

"La scena della sparatoria a Vantaa è profondamente scioccante. Il mio pensiero va alle vittime, ai loro cari e agli altri studenti e al personale della scuola Viertolan. Stiamo seguendo da vicino la situazione e aspettiamo informazioni aggiornate dalle autorità", ha dichiarato il primi ministro finlandese Petteri Orpo. Come detto episodi analoghi si sono giù verificati nel Paese scandinavo. Nel 2019 uno studente armato di spada uccise una persona e ne ferì altre dieci prima di essere fermato dalla polizia a Kuopio. Sparatorie nelle scuole hanno provocato 9 morti a Tuusula, nel 2007, e dieci a Kauhajoki due anni dopo.