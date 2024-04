Germania, in vigore la legalizzazione della cannabis: cosa cambia

01 aprile 2024 a

a

a

È ufficialmente entrata in vigore in Germania la legalizzazione parziale della cannabis per uso personale promossa dal governo di Olaf Scholz, una legge che autorizza il possesso fino a 25 grammi di cannabis per uso personale anche in pubblico. Da subito dopo la mezzanotte di ieri alcune centinaia di persone si sono riunite di fronte alla Porta di Brandeburgo a Berlino, accendendo spinelli per celebrare la legge approvata il mese scorso dal Bundesrat dopo un lungo dibattito arrivato dopo il via libera del Bundestag.

Russia colpevole della sindrome dell'Avana: l'inchiesta che inguaia Putin

La legge autorizza anche il possesso di piantine di cannabis, tre al massimo, nelle case, dove possono essere conservati fino a 50 grammi. Rimane comunque proibito fumare erba nel raggio di cento metri dalle scuole e dai centri sportivi. Il governo ha risposto alle critiche dell’opposizione sottolineando come il consumo di cannabis è aumentato malgrado i divieti che hanno avuto come unico effetto quello di alimentare il mercato nero e mettere in circolazione prodotti con principi attivi non controllati oltre ad additivi tossici.