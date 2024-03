Russia, il piano di Putin per la nuova élite nelle aree occupate in Ucraina

28 marzo 2024 a

Vladimir Putin vuole creare una nuova élite amministrativa nelle regioni occupate in Ucraina, nell’ambito dello sforzo di russificazione. A segnalarlo è il bollettino dell’intelligence militare britannica, dedicato oggi agli sforzi delle autorità russe per migliorare la governance in queste aree, fra cui la creazione del nuovo master dell’Accademia di Economia Nazionale e Pubblica gestione, dedicato alla «Gestione statale e municipale». Il master, ha spiegato l’università, «fornirà diplomati capaci di lavorare ad ogni livello di governo» anche nelle regioni di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, che la Russia ha in parte illegalmente annesso dopo lo scoppio della guerra.

«È probabile che la creazione del master sia dovuto all’esigenza di superare la carenza di personale volenteroso e capace in ruoli di governo nei territori temporaneamente occupati dell’Ucraina», si legge nel bollettino, che ricorda che il presidente russo ha annunciato di voler formare una nuova élite amministrativa nel suo recente discorso sullo stato della nazione. Tutto ciò, ricorda l’intelligence militare, si svolge nel solco degli sforzi di russificazione delle zone occupate dove vige ora il sistema giudiziario e scolastico russo, vengono emessi passaporti russi e costruita una infrastruttura russa di telecomunicazioni. Senza dimenticare che il ministro russo della Giustizia, Konstantin Chuychenko ha annunciato la prossima costruzione di 58 penitenziari nelle zone occupate.