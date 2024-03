Jihadisti, "enorme mobilitazione". Il politologo lancia l'allarme: "Organizzano reti"

25 marzo 2024 a

L'attacco terroristico di Mosca ha fatto ripiombare l'Occidente nel terrore. Un commando armato ha raggiunto il Crocus City Hall quando gli spettatori erano pronti ad assistere allo spettacolo dei Picnic, una rock-band gettonatissima, e ha aperto il fuoco uccidendo in maniera indiscriminata i presenti. La maggiore minaccia terroristica contro la Germania e l’intera Europa occidentale torna a essere rappresentata dai gruppi jihadisti. Ne è convinto Peter Neumann, politologo tedesco esperto di terrorismo: "Dall’inizio della guerra a Gaza a ottobre - ha dichiarato parlando oggi con la Deutschlandfunk - si è verificata un’enorme mobilitazione di islamisti, jihadisti in tutta l’Europa occidentale".

Nella sola Germania, ha sottolineato, sono stati sventati tre o quattro attentati. In particolare, ha aggiunto il politologo, Is-k sta puntando a compiere attentati molto aggressivi e di ampia portata in Paesi non musulmani, alcuni dei quali in Europa occidentale. Per Neumann, la difficoltà per i responsabili politici è trovare l’equilibrio tra il mettere in guardia la popolazione su un pericolo che esiste e non spaventarla se non necessario. "Credo - ha aggiunto - che il governo federale stia gestendo la cosa piuttosto bene".

Neumann ha poi ricordato i due piani sventati di recente in Germania, con l’arresto in Turingia di due sospetti che volevano compiere un attentato in Svezia e con il piano di sicurezza straordinario scattato tra Natale e Capodanno attorno al Duomo di Colonia. I piani di attentati sono sempre più frequenti, ha sottolineato, citando i dati dell’Interpol: da ottobre, ci sono stati otto tentativi di attentati in Europa contro i sei sventati nell’intero 2022. C’è poi un cambiamento nel modus operandi dei terroristi: negli ultimi anni si trattava spesso di sostenitori dell’IS che consumavano propaganda su Internet e agivano di propria iniziativa. "Tuttavia, l’Is-K è un gruppo abbastanza professionale, capace di organizzare reti", e questo rende la minaccia ancora più forte.