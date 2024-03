Mosca bombarda Kiev nella notte, la Polonia denuncia: "Violato il nostro spazio"

24 marzo 2024 a

Gli equilibri mondiali scricchiolano. Dopo l'attentato terroristico di Mosca e il ritorno dell'Isis, la Russia ha deciso di mostrare i muscoli e ha attaccato l’Ucraina nel blitz notturno con 14 bombardieri strategici. Lo riporta il sito dell'Ukrainska Pravda. I velivoli sono stati fatti decollare dall’aerodromo russo Olenya e il raid aereo su Kiev è continuato per più di due ore. Alcuni razzi sono stati inviati nella regione di Leopoli. Lo riferisce l’Aeronautica Militare. "Esplosioni nella capitale. La difesa aerea funziona. Non lasciate i rifugi", ha scritto il sindaco di Kiev Vitali Klitschko su Telegram. Il governatore della regione di Leopoli, Maksim Kozitski, ha invece riferito di attacchi missilistici nel distretto di Stryi, a sud della città. L’esercito ucraino ha dichiarato che è stato emesso un allarme aereo per tutto il Paese.

C'è lo stato di massima allerta in Italia: stretta su 250 obiettivi

Sebbene nelle ultime settimane sia Mosca che Kiev abbiano intensificato i bombardamenti, l'attacco di venerdì sera al Crocus City Hall ha fatto ripiombare il mondo intero in un clima di terrore. Il rischio di un'escalation globale è sempre più concreto. Il comando operativo delle forze armate polacche (RSZ) ha dichiarato che durante la notte è stata "osservata un’intensa attività di aerei a lungo raggio provenienti dalla Federazione Russa". "Sono state attivate tutte le procedure necessarie per garantire la sicurezza dello spazio aereo polacco e l’RSZ sta monitorando costantemente la situazione", ha dichiarato in un comunicato. Ma non è tutto. Perché uno dei missili da crociera lanciati dalla Russia ha violato brevemente lo spazio aereo della Polonia. La denuncia arriva dalle forze armate di Varsavia attraverso un post su X. "L’oggetto è entrato nello spazio polacco vicino alla città di Oserdow ed è rimasto lì per 39 secondi". «Per l’intera durata del volo, è stato seguito dai sistemi radar militari", si legge ancora.