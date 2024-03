Galles, ecco Vaughan Gething: è il primo premier di colore in Europa

16 marzo 2024 a

Il futuro primo ministro del Galles, Vaughan Gething, è «onorato» di diventare il primo cittadino di colore a rivestire questa carica in un Paese europeo. Oggi Gething è stato eletto alla guida del partito laburista gallese, che governa a Cardiff da un quarto di secolo. Attuale ministro dell’Economia, 50 anni, Vaughan Gething succederà mercoledì prossimo a Mark Drakeford, 69 anni, capo del governo uscente che aveva annunciato le sue dimissioni a dicembre scorso dopo cinque anni in carica.

Nato in Zambia da padre gallese e madre zambiana, Vaughan Gething ha detto di «essere onorato di diventare il primo premier nero di un Paese europeo» e ha evocato una nuova pagina nella storia del Galles. Keir Starmer, figura centrale del Labour britannico e gran favorito nelle elezioni legislative che sono fissate a gennaio 2025 nel Regno Unito, gli ha indirizzato un messaggio in cui gli esprime «immense felicitazioni». «La sua nomina a primo ministro del Paese del Galles e primo leader nero britannico sarà un momento storico, che mostra i progressi e i valori di un Galles moderno» ha detto Starmer.

Gething è stato scelto quale leader dei laburisti gallesi con uno scrutinio interno al partito in cui ha ottenuto il 51,7% dei voti prevalendo sul ministro dell’Istruzione, Jeremy Miles. La campagna di Gething è stata tuttavia turbata dalla pubblicazione di una inchiesta della Bbc, che ha rivelato un pagamento di 200 mila sterline (234 mila euro) ricevuto dall’impresa Atlantic Recycling, che fu in passato oggetto di sanzioni per violazioni ambientali. Nel 2016 Gething aveva chiesto all’agenzia governativa dell’ambiente di ammorbidire le sanzioni imposte all’impresa ed ora ha negato qualsiasi legame con Atlantic Recycling e ha assicurato che le donazioni ricevute sono state conformi alle regole della Senedd, l’assemblea parlamentare gallese.