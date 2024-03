Belgorod, tentato assalto di Kiev. La Russia risponde: "Quasi 200 militari eliminati"

14 marzo 2024 a

Otto obiettivi aerei sono stati abbattuti mentre erano in fase di avvicinamento verso la città russa di Belgorod: il conducente di un auto è morto e altri tre sono rimasti feriti. Lo ha detto il governatore della regione di Belgorod Vjacheslav Gladkov. In precedenza, intorno alle 6:20 ora di Mosca (le 4:20 in Italia), il governatore regione ha riferito che Belgorod era stata attaccata dalle Forze armate ucraine con un drone di tipo aeree senza tuttavia causare vittime o feriti, ma solo leggeri danni materiali. "Il nostro sistema di difesa aerea ha funzionato su Belgorod e sulla regione di Belgorod: otto bersagli aerei sono stati abbattuti durante la fase di avvicinamento alla città. I servizi operativi stanno chiarendo le informazioni sulle conseguenze sul terreno. Secondo i dati preliminari, a seguito dell’attacco un autista di un’autovettura è morto. Inoltre, dal pronto soccorso è giunta la notizia secondo cui due donne e un uomo sono rimasti feriti", ha detto il governatore in un messaggio sul suo canale Telegram. Gladkov ha aggiunto che a Belgorod due appartamenti sono stati danneggiati così come un istituto sanitario. "I servizi operativi stanno lavorando sul posto", ha sottolineato Gladkov.