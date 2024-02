Francia, accoltella tre persone alla Gare de Lyon: "Ha la patente italiana"

03 febbraio 2024 a

a

a

Almeno tre persone sono rimaste ferite in un attacco con coltello alla stazione Gare de Lyon a Parigi. È accaduto alle 7.45 del mattino di sabato 3 febbraio e un uomo è stato arrestato. La polizia ancora non si sbilancia sui motivi del gesto. Dei feriti, uno versa in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita, gli altri lo sono in maniera lieve.

Secondo quanto riportano i media francesi, l'assalitore avrebbe 32 anni e presenterebbe disturbi mentali. Non avrebbe urlato nulla prima dell'aggressione. Le Figaro, che sul posto ha il giornalista Christophe Cornevin, rivela che l'uomo arrestato è africano e "certamente di nazionalità maliana", riportano fonti di polizia citate dal quotidiano. L'uomo tuttavia era in possesso di una patente di guida italiana. Secondo quanto risulta, era armato di un coltello e un martello. Dopo l'aggressione ha dato fuoco al suo zaino, prima di essere arrestato dalla polizia ferroviaria.