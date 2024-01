Erbil, “aggressione e civili morti”. L'Iraq denuncia l'Iran all'Onu

17 gennaio 2024 a

L’Iraq ha presentato una denuncia contro l’Iran al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per l’«aggressione iraniana» in relazione all’attacco condotto dai Guardiani della Rivoluzione che hanno rivendicato di aver colpito il «quartier generale del Mossad» a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Il ministero degli Esteri iracheno ha spiegato che il motivo della misura adottata è «l’aggressione missilistica iraniana diretta contro la città di Erbil e che ha causato la morte di civili innocenti, il ferimento di altre persone e danni a proprietà pubbliche», si legge in un comunicato pubblicato su X.

La rappresentanza permanente dell’Iraq presso l’ONU, con sede a New York, ha inviato «due lettere identiche» al segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, e all’attuale presidente del Consiglio di Sicurezza, José de la Gasca, in cui afferma che «questa aggressione costituisce una flagrante violazione della sovranità, dell’integrità territoriale e della sicurezza del popolo iracheno». La tensione nella regione è elevatissima e non passa giorno in cui non si rischi un’escalation devastante visti anche i conflitti a Gaza e nel Mar Rosso.