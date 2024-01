Tokyo, 4 vittime sulla metropolitana: fermata una donna con un coltello

03 gennaio 2024 a

a

a

Quattro persone sono state accoltellate su un treno fermo alla stazione di Akihabara, nella capitale giapponese Tokyo, e condotte in ospedale. Lo riferisce l’emittente televisiva pubblica «Nhk», che cita fonti della polizia locale secondo il treno sulla linea circolare Yamanote, una delle tratte più utilizzate di Tokyo, è stato sospeso a causa di non meglio precisati «problemi sul treno». Secondo quanto riferito, una donna è stata fermata per avere con sè un coltello ed è stata presa in custodia per essere interrogata.