Guerra in Ucraina, Putin gela tutti: “Non arretreremo mai”

Vladimir Putin va avanti per la sua strada. “Nel corso del 2023 la Russia ha difeso fermamente i propri interessi nazionali, la sua libertà e sicurezza. A partire dall’operazione speciale in Ucraina, dove non arretreremo mai”, le parole del presidente russo nel suo discorso di fine anno, dove ha sottolineato che la cosa principale che ha unito e unisce i russi è il destino della Patria e una profonda comprensione del significato più alto della fase storica che sta attraversando la Russia. “Siamo profondamente e chiaramente consapevoli di quanto in questo periodo dipenda da noi stessi, dal nostro atteggiamento verso il meglio, dal nostro desiderio di sostenerci a vicenda nelle parole e nei fatti - ha spiegato Putin -. Lavorare per il bene comune ha unito la società. Siamo uniti nei nostri pensieri, nel lavoro e nella battaglia. Nei giorni feriali e festivi. Con le caratteristiche più importanti del popolo russo. Solidarietà, misericordia, forza d’animo”.

Il capo del Cremlino si è poi rivolto al personale dell’esercito che combatte la guerra in Ucraina: “I nostri cuori sono con voi. Siamo orgogliosi di voi, ammiriamo il vostro coraggio. So che ora sentite l’amore delle persone più vicine e più care. Il sostegno potente e sincero di milioni di cittadini russi. Il sostegno di un intero popolo. La Russia - ha chiosato - non arretrerà mai e non esiste alcuna forza che possa dividere i russi e fermare lo sviluppo del Paese”.