Russia, muore deputato del partito di Putin: giallo su Vladimir Egorov

Altro decesso sospetto in Russia. È infatti nato un giallo sulla morte di Vladimir Egorov, deputato della Duma cittadina di Tobolsk, in Siberia, in quota Russia Unita, il partito del presidente Vladimir Putin (che però ha scelto di ricandidarsi da indipendente alle imminenti elezioni presidenziali). Il corpo senza vita del politico, scrive il Kommersant citando gli investigatori, è stato trovato nel cortile della sua casa a Tobolsk. Sul cadavere, tuttavia, non sarebbero stati trovati segni di violenza.

Il canale Telegram 'Baza' ha riferito che, secondo gli investigatori, Egorov è caduto dalla finestra del terzo piano della sua casa a Kedrovaya Street. Tuttavia, il dipartimento regionale del comitato investigativo non è stato in grado di confermare al Kommersant-Ural le circostanze della morte del politico. "Stiamo ancora conducendo l'autopsia, quindi non sappiamo dove" i media "abbiano ottenuto tali informazioni", ha fatto sapere l'ufficio stampa del dipartimento. Continua la catena di morti misteriose intorno a Mosca.