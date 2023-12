Germania, un camion travolge i pedoni: 1 vittima e 6 feriti

29 dicembre 2023 a

Un camion ha investito dei pedoni nel centro di Passau, nel sudest della Germania, e il bilancio è di una donna morta, di 37 anni, e 6 feriti. Lo riportano i media tedeschi, secondo cui tra i feriti ci sono anche il conducente del mezzo, 63enne, e la figlia della donna rimasta uccisa, 11enne. I feriti sono stati trasportati in ospedale e il ponte Schanzlbrücke, nella zona in cui l'incidente è avvenuto, è stato temporaneamente chiuso al traffico e poi riaperto. Secondo le prime ricostruzioni della polizia riportate dai media, si sarebbe trattato di un incidente e non di un attacco. La Bild riporta che l'incidente è avvenuto intorno alle 9.50. Il conducente avrebbe investito i pedoni dopo avere sorpassato un veicolo fermo; secondo la testimonianza di una commerciante riportata dalla Passauer Neue Presse, il camionista potrebbe aver visto il bus fermo troppo tardi e cercato di evitarlo. Il furgone si è alla fine schiantato contro un muro.