Praga, un uomo apre il fuoco e semina il panico. Attimi di terrore in città

21 dicembre 2023

Una sparatoria è avvenuta in una scuola in piazza Jana Palacha, nella città vecchia di Praga. È quanto fa sapere la polizia della Repubblica Ceca, sui propri canali social. "L'intervento della polizia è in corso al momento, l'intera piazza Jana Palacha e l'area circostante sono completamente chiuse", si legge in un post, "in base alle prime informazioni, possiamo confermare che ci sono morti e feriti sulla scena. I cittadini sono invitati a non rimanere nelle vicinanze e a non uscire di casa. L'intervento della polizia è ancora in corso". "Non posso ancora dare nessuna informazione, ho solo informazioni superficiali. Sto andando sul posto, quando sarò lì forniremo alcune informazioni". È quanto afferma al quotidiano iDNES il ministro dell'Interno ceco, Vít Rakušan, che si recherà a breve alla facoltà di Lettere dell'Università Carolina in piazza Jan Palach. "Il tiratore è stato eliminato", ha quindi annunciato la polizia ceca in riferimento all'uomo che ha aperto il fuoco. "L'intero edificio è attualmente evacuato e ci sono diversi morti e decine di feriti", ha aggiunto. La notizia ha seminato il panico in città. Abitanti e turisti che si trovavano all'aperto hanno iniziato a correre verso un rifugio.