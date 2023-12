Migranti, raggiunto accordo Ue. Piantedosi: "Italia protagonista, grande successo"

20 dicembre 2023 a

Dopo due giorni di trattative a oltranza, la presidenza spagnola del Consiglio Ue e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo sugli elementi politici fondamentali di cinque regolamenti chiave del Patto Migrazione e Asilo, che rivedranno a fondo il quadro giuridico dell’Ue in materia di asilo e migrazione. "Il 20 dicembre 2023 passerà alla storia. Il giorno in cui l’Ue ha raggiunto un accordo storico su una nuova serie di regole per gestire la migrazione e l’asilo. L’Europa ha sfidato ancora una volta le probabilità. Sono molto orgogliosa del fatto che con il patto su migrazione e asilo abbiamo prodotto e fornito soluzioni". Lo ha scritto su X la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.

“La migrazione è una sfida europea che richiede soluzioni europee. Ogni anno, centinaia di migliaia di migranti irregolari intraprendono viaggi pericolosi per raggiungere i nostri confini. Sono spesso vittime di criminali, contrabbandieri e trafficanti che li attirano con false promesse di passaggio sicuro ed estorcono loro denaro. Gli Stati membri alle nostre frontiere esterne devono gestire l’immigrazione clandestina, spesso mettendo a repentaglio la loro protezione delle frontiere", ha invece dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "All’inizio del mio mandato mi sono impegnata a istituire un sistema comune per la gestione della migrazione nell’Ue. Questo patto sulla migrazione e l’asilo garantirà una risposta europea efficace a questa sfida europea. Ciò significa che saranno gli europei a decidere chi verrà nell’Ue e chi potrà restarvi, non i trafficanti. Significa proteggere chi ha bisogno", ha continuato.

Non è mancato il commento del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi: "Abbiamo riportato al centro dell’agenda europea il tema migratorio e grazie alla capacità di trovare il giusto equilibrio tra responsabilità e solidarietà siamo riusciti a portare avanti e concludere un negoziato che era fermo da anni. L’approvazione del Patto è un grande successo per l’Europa e per l’Italia che ora potrà contare su nuove regole per gestire i flussi migratori e contrastare i trafficanti di esseri umani". "Il Patto è il frutto di lunghe trattative in cui l’Italia ha sempre svolto un ruolo da protagonista per affermare una soluzione di equilibrio che non facesse più sentire soli i Paesi di frontiera dell’UE, particolarmente esposti alla pressione migratoria”, ha aggiunto il titolare del Viminale.