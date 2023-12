Myamnar, la giunta militare ha le ore contate a tre anni dal golpe

07 dicembre 2023 a

Per quasi tre anni, la giunta birmana ha tenuto il Paese sotto scacco. Ha interrotto il nascente e imperfetto esercizio di democrazia con il colpo di stato del primo febbraio 2021 che ha rovesciato un governo a guida civile e ha arrestato una miriade di leader eletti, tra cui il premio Nobel Aung San Suu Kyi. Ha resistito alla rivolta popolare pro-democrazia che ne è seguita, uccidendo manifestanti non violenti e incarcerando attivisti, artisti e altri dissidenti. Si è scrollata di dosso la censura e il disprezzo internazionali, abituato da tempo a operare sulla scena mondiale come un paria. E si è avvitata in una guerra civile su più fronti contro una serie di gruppi ribelli, dai rivoluzionari disorganizzati agli eserciti etnici trincerati e ben equipaggiati che hanno operato per decenni negli irrequieti altopiani del Paese. Ha adottato tattiche brutali, compreso il bombardamento indiscriminato di villaggi pieni di civili, che hanno contribuito allo sfollamento di quasi 2 milioni di persone.

Ma secondo un’analisi del Washington Post i generali stanno vacillando di fronte a un’offensiva organizzata da parte di una coalizione di fazioni ribelli che ha ispirato nuove campagne da parte di altri gruppi. Il 27 ottobre, un’alleanza di tre organizzazioni armate etniche, soprannominata «Alleanza delle Tre Fratellanze», ha lanciato una campagna a sorpresa che ha sopraffatto le forze della giunta in una fascia dei confini settentrionali del Myanmar. «Nell’arco di 10 giorni, l’Alleanza delle Tre Fratelli ha dichiarato di aver catturato più di 100 avamposti militari e di aver preso il controllo su diverse importanti autostrade e valichi di frontiera, il che si prevede danneggerà finanziariamente la giunta», ha riferito la giornalista Rebecca Tan, citata dal Washington Post, che poi ha proseguito così: «Foto e video pubblicati sui social media mostrano soldati ribelli che marciano trionfalmente attraverso le baraccopoli e posano davanti con armi catturate all’esercito regolare».

Gli oppositori, dentro e fuori il Paese, vedono un’opportunità cruciale. «Il morale della giunta militare e dei soldati è al livello più basso della storia perché stanno perdendo la motivazione», ha detto questa settimana a Nikkei Asia Zin Mar Aung, ministro degli Esteri ombra del governo di unità nazionale dell’opposizione. «Stiamo ricevendo molti disertori e la maggior parte dei militari sono pronti ad arrendersi». Ha aggiunto che «l’esercito si sta preparando a dissolversi da solo» e potrebbe essere «pronto a crollare». Si tratta di un’affermazione coraggiosa, soprattutto se si considera la lunga storia di tenuta del potere da parte dei militari in Myanmar. Ma le pressioni stanno chiaramente aumentando sul leader della giunta, il generale Min Aung Hlaing, che lunedì ha esortato le organizzazioni etniche armate a risolvere «politicamente» le loro divergenze con il governo centrale - un’apertura mascherata da una dura retorica che gli analisti suggeriscono rivela la crescente debolezza del regime.