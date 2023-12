Filippine, rischio "tsunami distruttivo". Terrore a Mindanao: il video del terremoto

02 dicembre 2023 a

L’Istituto di vulcanologia e sismologia delle Filippine ha detto che in seguito al terremoto di magnitudo 7.6 verificatosi al largo dell’isola di Mindanao potrebbe esserci uno "tsunami" distruttivo con onde di altezza "pericolosa per la vita". È quanto si legge sul profilo X dello stesso istituto. "Si prevede che si verifichino onde di altezza oltre un metro sopra le normali maree che potrebbero continuare per ore e potrebbero essere più elevate nelle baie e negli stretti chiusi", si legge. L’invito agli abitanti delle province di Surigao Del Sur e Davao, sulla costa orientale di Mindanao, sono stati invitati a evacuare immediatamente le zone costiere. Per quanto riguarda i proprietari di imbarcazioni nei porti, negli estuari o nelle acque costiere poco profonde delle province sopra menzionate "sono tenuti a mettere in sicurezza le proprie imbarcazioni e ad allontanarsi dal litorale". Le barche già in mare durante questo periodo, invece, "devono rimanere al largo in fino a nuovo avviso".

A video footage of a 6.9 Magnitude earthquake that jolted Surigao Del Sur in Mindanao Philippines. #EarthquakePH



Tsunami warnings has been issued also. Keep Safe



Video from Glenn Ambasan on facebook. pic.twitter.com/dySKR1RKDr — Cjay (@tian_cjay) December 2, 2023

In un video pubblicato da un utente su X, si vede proprio il momento in cui la terra ha iniziato a tremare. Il filmato, girato probabilmente per riprendere il momento del brindisi, è stato postato sui social network da un gruppo di ragazzi che stavano trascorrendo una serata in un locale. All'improvviso i bicchieri pieni di vino iniziano a muoversi tanto da crollare sul tavolo. La potenza della scossa è intuibile anche dall'intensità con la quale la terra fa muovere le palme sullo sfondo.