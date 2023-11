Ross McDonnell, il corpo del regista "trovato senza braccia e gambe". Giallo a New York

26 novembre 2023 a

È mistero sulla morte del 44enne regista irlandese Ross McDonnell, vincitore di un Emmy come direttore della fotografia della serie tv «The Trade» (2018-2020). L’annuncio della scomparsa, come scrive «Variety» è stato dato dalla famiglia più di una settimana dopo che il suo corpo, senza testa e senza braccia, è stato ritrovato su una spiaggia di New York. McDonnell è morto «inaspettatamente» il 5 novembre, come si legge su Rip.ie, un sito di necrologi a cui la famiglia ha affidato l’annuncio.

Il telegiornale della rete Nbc il 20 novembre aveva riferito che «i resti sembravano essere del regista Ross McDonnell». Ma la conferma è arrivata solo ora. La polizia, secondo quanto ha ricostruito «Variety», ha ricevuto una chiamata al 911 il 17 novembre per un torso con gambe umane attaccate trovato sulla sabbia della spiaggia di Breezy Point, nel Queens. McDonnell è scomparso all’inizio del mese ed è stato visto per l’ultima volta il 4 novembre mentre lasciava il suo appartamento nel quartiere Bedford-Stuyvesant di Brooklyn in sella alla sua bicicletta, che è stata poi ritrovata chiusa con il lucchetto a Fort Tilden Beach nel Queens, sulla penisola di Rockaway, vicino a Breezy Point. La causa della morte sarà determinata dall’ufficio del medico legale di New York.

Le fonti della Nbc hanno riferito che non si sospetta alcun omicidio e non ci sono indicazioni di suicidio, tanto da potersi trattare di una tragica fatalità. Fonti delle forze dell’ordine ipotizzano che McDonnell potrebbe aver fatto una nuotata ed essere annegato dopo essere rimasto intrappolato nella corrente. Le indagini sono in corso; le autorità stanno collaborando con il consolato irlandese e attendono i risultati del Dna.

Originario di Dublino, McDonnell aveva iniziato la carriera come fotografo ed era passato al cinema dopo il suo primo lungometraggio «Colony», che ha diretto con Carter Gunn e di cui è stato direttore della fotografia. Dopo l’anteprima al Toronto International Film Festival, «Colony» ha vinto l’Idfa First Feature Award. Da allora McDonnell ha lavorato come regista, produttore e direttore della fotografia in numerosi progetti, da spot pubblicitari a lungometraggi. Tra i suoi lavori: Dollhouse, Snake Dance, Life Is Sacred, Forever Pure, Elián, No Stone Unturned, One Million American Dreams, The First Wave e Edge of the Unknown con Jimmy Chin. Ma è stata la serie tv «The Trade» di Showtime, un ciclo di documentari sulle storie personali che gli ha fatto ottenere successo, conquistano un Emmy per la fotografia nel 2021. Tra gli altri riconoscimenti ottenuti, una nomination agli Emmy per «Elián», un documentario da lui prodotto per Cnn Films, Bbc e Jigsaw Productions, e il premio Outstanding Cinematography per «The First Wave», diretto da Matthew Heineman.