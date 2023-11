Tokyo, automobile si schianta contro la barricata dell'ambasciata israeliana

16 novembre 2023 a

a

a

Terrore nella capitale del Giappone. Un'auto ha colpito una barricata vicino all'ambasciata israeliana a Tokyo. Secondo quanto riferito, la polizia ha arrestato l'autista, il cui veicolo si è schiantato contro la barriera temporanea vicino all'edificio della rappresentanza diplomatica. L'incidente stradale, stando a quanto riferiscono i media locali, sarebbe avvenuto verso le 11 ora locale (le 3 in Italia). Le riprese video che sono state fatte circolare mostrano un'automobile contro una recinzione a un incrocio a circa 100 metri dalla sede diplomatica. Un agente di polizia è rimasto leggermente ferito nell'accaduto. L'uomo arrestato sarebbe un cinquantenne membro di un gruppo di destra: questo quanto rivelano le prime informazioni disponibili. L'ipotesi di un attentato non è ancora stata confermata o smentita. Dallo scoppio del conflitto tra Hamas e Israele, tuttavia, la questione della sicurezza è diventata di estrema urgenza in tutto il mondo.