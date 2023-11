Uk, rimpasto di governo: Cleverly sostituisce Braverman, torna Cameron

13 novembre 2023 a

a

a

È scattato il rimpasto del governo britannico a opera del premier Rishi Sunak. L'ex premier David Cameron è stato nominato ministro degli Esteri dall'attuale capo del governo del Regno Unito al posto di James Cleverly, chiamato a sostituire Suella Braverman agli Interni. È insolito, nel Regno Unito, che un ex leader politico non eletto in parlamento venga chiamato a ricoprire un incarico di governo di alto livello, ma l'esecutivo britannico ha spiegato che Cameron sarà nominato nella non elettiva Camera dei Lord. "Sono stato in disaccordo con Sunak su alcune decisioni individuali" in passato, ma "è un leader forte e capace", ha commentato Cameron sui social dopo la nomina, aggiungendo di aver accettato per spirito di "servizio verso il Paese" in un momento di drammatiche "sfide" globali.

Video su questo argomento A Londra imponente manifestazione filo-palestinese, oltre 100mila in piazza TMNews

James Cleverly, come anticipato, è stato nominato ministro dell'Interno del Regno Unito, in sostituzione di Suella Braverman, rimossa oggi dal suo incarico dal premier Sunak. Lo riporta il Guardian citando Downing Street. La stessa sede del primo ministro ha confermato che Jeremmy Hunt resterà cancelliere dello Scacchiere. La decisione arriva due giorni prima di una delicata sentenza della Corte Suprema britannica sul contestato piano per il trasferimento in Ruanda di quote di migranti irregolari, in veste di richiedenti asilo in attesa di una risposta dal Regno Unito.