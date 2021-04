Pubblica foto nuda col figlio, modella del Ghana condannata per oscenità

21 aprile 2021 a

a

a

Per una foto, quella nuda con il figlio per il suo settimo compleanno, un'attrice e modella del Ghana, Rosemond Brown, è stata condannata a 90 giorni di carcere per pubblicazione di materiale osceno.

Violentata mentre moriva. La confessione choc del ghanese che ha massacrato Agitu Gudeta

Grazie a pentimento, scuse, pianti e soprattutto 13.900 dollari di cauzione, eviterà la galera. Ma il giudice dice che la vicenda servirà da monito ai cittadini ghanesi, che stanno "decadendo moralmente". A dire il vero molte altre foto della attrice, come le tre pubblicate qui, erano assai più piccanti di quella...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.