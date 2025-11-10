Nuovo bonus elettrodomestici 2025: ecco chi può richiederlo e come ottenere fino a 200 euro

Foto: Pixabay

Leonardo Ventura 10 novembre 2025

Sta per partire il bonus elettrodomestici 2025: la misura riconosce uno sconto fino a 200 euro per l'acquisto di prodotti per la casa ad alta efficienza energetica. Da lavatrici, forni e lavasciuga in classe A a cappe, lavastoviglie, asciugabiancheria, piani cottura, frigoriferi e congelatori in classe minima D: a prescindere dall'elettrodomestico, i voucher possono essere richiesti una sola volta accedendo tramite identità SPID sul portale pagoPA.

Ecco tutti i dettagli:

COS'È - È un contributo economico pensato per incentivare la sostituzione di un elettrodomestico con un modello ad alta efficienza energetica e promuovere la sostenibilità e la transizione energetica. Il bonus copre fino al 30% del costo di acquisto, con un massimale di: 100 euro per nucleo familiare; 200 euro per nucleo familiare con ISEE inferiore a 25.000 euro annui. Il contributo, sotto forma di voucher, è concesso all'utente finale maggiorenne ed è spendibile presso il venditore per l'acquisto di un solo elettrodomestico per famiglia anagrafica. Sono ammessi esclusivamente gli elettrodomestici a elevata efficienza energetica di cui all'art. 3 del decreto interministeriale del 3 settembre 2025 (come ad esempio lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, forni, piani cottura), distinti per categoria di prodotto. RISORSE = Le risorse a disposizione degli utenti finali per il 2025 ammontano a 48,1 milioni di euro (50 milioni al netto degli oneri per i Gestori, ovvero PagoPA S.p.A. ed Invitalia S.p.A.) a valere sul fondo istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

A CHI SI RIVOLGE - Possono beneficiare del contributo le persone fisiche, maggiorenni, residenti in Italia, secondo le modalità di accesso previste, in particolare, dall'articolo 5 del decreto direttoriale 22 ottobre 2025. Gli utenti finali potranno presentare domanda di adesione tramite l'app IO o dal sito web bonuselettrodomestici.it, accedendo con: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale); CIE (Carta d'Identità Elettronica). Sarà possibile fare richiesta finché le risorse non saranno completamente esaurite: le nuove richieste andranno in lista di attesa e saranno gestite in ordine cronologico. Il contributo sarà erogato fino all'esaurimento delle risorse disponibili e fino alla conclusione dell'iniziativa.