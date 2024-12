Windtre Communication supporter del Giubileo

Leonardo Ventura 19 dicembre 2024 a

Windtre partecipa in qualità di communication supporter al Giubileo 2025, evento di grandissimo rilievo per la Chiesa Cattolica, che avrà inizio a Roma con l’apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro il 24 dicembre 2024. Questo ruolo vede l’azienda impegnata nel supportare milioni di pellegrini italiani e internazionali con soluzioni di comunicazione innovative e accessibili.

Nell’ambito di questa collaborazione, Windtre sarà presente nella «Carta del Pellegrino», accessibile dal sito del Giubileo, iubilaeum2025.va, e dalla relativa App iubilaeum25, all’interno della sezione dedicata ai servizi per i pellegrini. In quest’area saranno disponibili soluzioni personalizzate per garantire a tutti la possibilità di rimanere connessi durante il loro soggiorno. Per i pellegrini italiani è disponibile un’offerta attivabile tramite l’app del Giubileo, con 200 Giga in 5g e minuti illimitati in Italia, al costo di 10,99 euro al mese. Ai pellegrini stranieri è dedicata un’offerta speciale limitata alla durata del soggiorno in Italia, che prevede 200 giga in 5g, 100 minuti per chiamare l’estero e minuti illimitati in Italia al costo di 24,99 euro per 30 giorni, Sim inclusa. Maurizio Sedita, Chief commercial officer di Windtre ha sottolineato che «siamo entusiasti di essere Communication Supporter del Giubileo. Questa iniziativa ci permette di essere vicini ai milioni di pellegrini italiani e stranieri che parteciperanno a questo evento.

La nostra proposta all’interno della «Carta del Pellegrino» offre l’opportunità di vivere l’esperienza dell’Anno Santo in serenità grazie a servizi di alta qualità e ad un’offerta dedicata». «L’accordo con Windtre aiuterà i Pellegrini che arriveranno a Roma per il Giubileo a rimanere in contatto più facilmente tra loro e con i propri famigliari e amici nel Paese di provenienza, beneficiando di tariffe agevolate per le chiamate e per la connessione ad internet, ha sottolineato S.E. Monsignor Rino Fisichella, Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, responsabile dell’organizzazione del Giubileo. Siamo contenti di collaborare con Windtre, che ringraziamo già da ora per la disponibilità e l’attenzione espressa nei confronti di milioni di pellegrini»