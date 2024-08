Assegno unico, il Mef sbugiarda Repubblica: “Taglio? Fantasie senza fondamento”

29 agosto 2024 a

Fantasiosa e senza alcun fondamento l'ipotesi di tagli agli assegni per i figli in vista della prossima Manovra. Non si usano mezzi termini, in una nota del ministero dell'Economia e delle Finanze, per rispondere alle indiscrezioni del quotidiano "La Repubblica", secondo cui il governo guidato da Giorgia Meloni starebbe lavorando per cambiare l'assegno unico per i figli, introdotto dall'esecutivo Draghi nel 2021. La misura vale circa 20 miliardi e raggiunge oltre sei milioni di famiglie ogni anno. La revisione del piano - secondo il quotidiano - andrebbe nella prossima manovra di bilancio e sarebbe affidata al ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella. Le risorse - in base a quanto riportato dalle indiscrezioni - sarebbero quindi redistribuite, concentrandole sui nuclei con molti figli. Ma la smentita è stata secca.

Così come quella di Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera, sentito da Affaritaliani: “È una fake news smentita anche dal ministro Giorgetti. Solo da domani con il primo confronto tra i leader della maggioranza di governo si inizierà a parlare della Legge di Bilancio per il 2025 in senso generale e degli impegni nei confronti della Commissione europea. Questa della cancellazione dell'assegno unico appare come una totale fake news”.