ArcelorMittal tratta l'addio all'Italia e sceglie la Francia, maxi-investimento su Dunkerque

Il gruppo siderurgico ArcelorMittal pronto a lasciare l'Italia, dove gestisce l'ex Ilva, investe in Francia per il suo futuro europeo. Il ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire, ha annunciato che ArcelorMittal intende investire 1,8 miliardi di euro nel processo di decarbonizzazione dell’acciaieria di Dunkerque, in modo da ridurre del 6% le emissioni di CO2 del settore industriale in Francia. Il governo francese garantirà degli incentivi, autorizzati dall’Unione Europea, che potrebbero arrivare a 1 miliardo di euro. Il calendario degli investimenti non è stato specificato. Nello specifico, l’investimento sarà utilizzato per costruire due forni elettrici e un’unità di riduzione diretta del ferro, la prima fase della produzione di acciaio senza carbonio. Questi impianti, che funzioneranno a elettricità e gas e, in prospettiva, a idrogeno, sostituiranno i forni a carbone, riducendo le emissioni di CO2 del sito da 4,4 milioni di tonnellate all’anno. Le Maire visiterà l’impianto lunedì, accompagnato da Christophe Bèchu, ministro francese per la Transizione ecologica, per firmare il contratto che contempla gli aiuti di Stato, redatto sotto l’egida dell’Agenzia francese per la gestione dell’ambiente e dell’energia (Ademe).

Verrà inoltre presentata una lettera d’intenti tra l’azienda ed Edf per garantire una fornitura di energia elettrica stabile e competitiva per il sito, che è stato identificato come uno dei 50 siti industriali con le maggiori emissioni di gas serra in Francia. Sempre domani, Le Maire visiterà la centrale nucleare di Gravelines; si tratta del suo primo viaggio da quando ha assunto la delega all’energia in seguito al rimpasto di governo.