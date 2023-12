Incentivi auto 2024, fino a 13.750 euro per passare all'elettrico: i requisiti

22 dicembre 2023 a

Novità in arrivo da parte del governo per chi vorrà o dovrà acquistare una nuova auto nel 2024. Sono previsti incentivi fino a 13.750 euro per acquistare un’auto elettrica nuova se si rottama una vettura vecchia, da Euro 0 fino a Euro 2. Iniziativa legata al reddito familiare che dovrà essere inferiore a 30 mila euro per godere a pieno dell'incentivo. Il tetto si abbassa a 11 mila euro se l’Isee - l'indicatore del reddito familiare essenziale per accedere a bonus e servizi a tariffa ridotta - è più alto di 30 mila euro. "Supportare le famiglie meno abbienti e che hanno macchine vecchie, ma non hanno le risorse per cambiarle”, afferma il ministero delle Imprese e del Made in Italy, guidato da Adolfo Urso. “Ricerchiamo una sostenibilità sociale oltre, ed è il terzo obiettivo, ad una sostenibilità ambientale che deve privilegiare il prodotto nazionale - dice il ministro sul sistema su cui il governo lavora da mesi - cercheremo di favorire l’acquisto di vetture fatte in Italia (...). È una sperimentazione se i nuovi bonus invertiranno la tendenza dovremo penderne atto e spostare risorse sui piani di investimenti produttivi”.

Il piano riguarda gli incentivi alla rottamazione delle auto più inquinanti (euro zero, euro, 1,2 e 3) e sarà attivato nelle prossime settimane. Tre gli obiettivi: togliere dalla piazza le vetture più inquinanti, rendere le nuove tecnologie disponibili ai ceti meno abbienti, incentivare la produzione nazionale. In campo, spiega SkyTg24, un miliardo di euro.