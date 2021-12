Non solo "Striscia". Ecco quanto (e come) guadagna il ricchissimo Antonio Ricci

Andrea Giacobino 16 dicembre 2021 a

Un utile di oltre un milione di euro e un patrimonio netto che supera i 105 milioni a fronte di un attivo di 152,2 milioni. È il tesoro per lo più di mattoni di Antonio Ricci, il noto autore televisivo italiano di «Striscia la notizia», nato ad Albenga e che qualche settimana fa ha compiuto 71 anni.

A gestire il patrimonio è la Stone srl, società basata a Milano e costituita nel 2004 di cui amministratore unico è Gianluigi Molineris mentre la proprietà di Ricci e della moglie Sylvia Arnaud è schermata dalla Across Fiduciaria.

In portafoglio ci sono 18 immobili a Milano e 75 nella provincia di Savona dove sono ubicati anche 58 terreni. Nel dettaglio nel capoluogo lombardo le abitazioni sono 5 per 40 stanze, cui si sommano 10 garage, un negozio e due magazzini. In Liguria le abitazioni sono oltre 30 situate fra Albenga e Alassio, con diversi garage e magazzini.

Il patrimonio dei terreni è imponente perché si stende su quasi 200mila mq, anch' essi siti nelle due cittadine liguri e dediti a uliveti e vigneti. Fra le partecipazioni di Stone, che ha liquidità per 10 milioni e asset finanziari vari per 61,6 miloini, si nota il 4% di Srmb, acronimo di Sviluppo Relais Mont Blanc che ha aperto il Grand Hotel di Courmayeur, il 100% di Accademia Edizioni Musicali, di La Pergola e della società agricola Orto Rampante.

