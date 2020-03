Coronavirus, il distanziatore che si indossa: l'Italia che non perde il buonumore

Coronavirus, un distanziatore di cartone da indossare per rispettare il metro di distanza realizzato in casa, con ali di 100 centimetri, davanti, dietro e lateralmente. L'Italia che reagisce, non perde il buonumore. "Questo è il distanziatore, facilissimo da indossare, si entra qui e si tira su, praticamente si indossa - spiega l'inventore sul video-tutor che gira sui social -. In condizioni normali puoi andare così, se vedi che qualcuno si avvicina lateralmente apri anche le ali laterali. Bene - conclude - ora posso andare al lavoro".