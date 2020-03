Erickson lancia nuove pale per rotore principale in materiale composito

GLI S-64 AIR CRANE® E CH-54 SKYCRANE SARANNO DOTATI DI INNOVATIVA TECHNOLOGIA IN MATERIALE COMPOSITO

PORTLAND, Oregon, 3 marzo 2020 /PRNewswire/ -- Erickson Incorporated, leader nella conduzione, manutenzione e costruzione di aeromobili di servizio, ha annunciato in data odierna che la FAA, l'ente statunitense per l'aviazione civile, ha approvato le pale per rotore principale in materiale composito di nuova generazione dell'azienda.

Dopo anni e anni di produzione di pale in metallo, Erickson ha investito nel futuro dell'aerogiro S-64 progettando, certificando e costruendo pale per rotore principale in materiale composito che porteranno vantaggi eccezionali. Erickson ha incominciato a progettare le nuove pale nel 2008, in stretta collaborazione con la FAA e vari partner del settore. Nel 2013 la collaborazione tra Erickson ed Helicopter Transport Services (HTS) ha permesso di utilizzare le pale anche sull'aerogiro CH-54. Per mantenere uno stretto controllo della produzione delle pale, nel 2015 Erickson a costruito un'intera nuova struttura di produzione del materiale composito. A seguito di migliaia di ore di progettazione, collaudi e analisi da parte degli ingegneri e partner di Erickson, le nuove pale per rotore principale in materiale composito sono state ora approvate dalla FAA per l'S-64E con una durata di vita che si estenderà man mano che si proseguono le prove di fatica. Si prevede che la certificazione per il CH-54A sarà ottenuta a breve, nelle prossime settimane, e quest'estate per l'S-64F e il CH-54B.

"Il programma CMRB [pale per rotore principale in materiale composito] conferma il nostro impegno a innovare e portare avanti i programmi di nuova generazione per l'ammodernamento del parco elicotteri S-64 Air Crane® e preesistente. In qualità di fornitore OEM e operatore nel settore dell'aviazione, Erickson continua a spingersi oltre per trovare nuove soluzioni affidabili al fine di consentire ai nostri clienti di volare più a lungo, in maggiore sicurezza e sempre al miglior prezzo".

– Doug Kitani, Amministratore delegato

Erickson Erickson è leader mondiale nella fornitura di servizi per l'aviazione, specializzandosi nella difesa e sicurezza nazionale, la produzione, manutenzione, riparazione e revisione (MRO) e servizi civili. Tra i servizi di produzione ed MRO di Erickson rientrano la produzione dell'elicottero S-64 Air Crane® quale original equipment manufacturer (OEM) nonché la produzione dei principali componenti per OEM nel settore aerospaziale. Tra i servizi aerei commerciali si annoverano 20 elicotteri S-64 Air Crane® di proprietà di Erickson, utilizzati in conduzione propria per operazioni antincendio, la costruzione di linee elettriche, la raccolta di legname, HVAC, e il sollevamento di carichi pesanti specializzato per il settore del gas e del petrolio. Fondata nel 1971, Erickson ha sede centrale a Portland, Oregon, USA ed è presente in America del Nord, Sudamerica, Europa, Medio Oriente, Africa, Asia Pacifico e Australia.

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti e servizi visitare ericksoninc.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1098252/Erickson_Composite_Main_Rotor_Blade.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1020468/Erickson_Logo.jpg