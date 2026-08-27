Furgone finisce in mare, apprensione e ritardi al porto di Piombino

27 agosto 2026 a

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Momenti di preoccupazione questa mattina, giovedì 27 agosto, al porto di Piombino, dove un furgone è "scivolato" in mare ed è rimasto in bilico sul molo 2, con la parte posteriore immersa in acqua. Il mezzo avrebbe iniziato a procedere all’indietro, probabilmente a causa del mancato inserimento del freno a mano. Sul posto sono intervenuti personale portuale, ormeggiatori, Autorità di sistema portuale e Guardia costiera. Con un carro gru e un muletto, gli operatori hanno messo in sicurezza il furgone, impedendone la completa caduta in acqua, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco.



L’area è stata isolata durante le operazioni di recupero, che hanno causato qualche ritardo, come per la partenza del traghetto Aethalia di Blu Navy, prevista alle 11.45.