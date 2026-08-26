Carburante, ecco i prezzi di benzina e diesel oggi. In Cdm la proroga del taglio poi misure ad hoc

26 agosto 2026 a

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Prezzi di benzina e diesel di mercoledì 26 agosto, ecco le ultime comunicazioni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il Mimit rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,017 euro per litro per la benzina e 2,137 €/l per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,092 €/l per la benzina e 2,208 €/l per il gasolio.

Intanto oggi pomeriggio il Cdm procederà con una nuova proroga di alcuni giorni, fonti ipotizzano fino a fine agosto, del taglio delle accise sui carburanti: lo sconto in vigore attualmente è di 17 centesimi al litro solo sul gasolio. Per le settimane successive, invece, l’esecutivo studia delle misure più selettive, in favore delle fasce di reddito e categorie professionali maggiormente gravate dall’impatto del rialzo dei beni energetici provocato dal conflitto in corso tra Usa e Israele contro l’Iran a partire dallo scorso 28 febbraio.

La scelta in vista del Cdm è stata concertata in una riunione tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Noi moderati Maurizio Lupi e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.