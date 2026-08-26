Vacanze con Fido. Ecco come partire in sua compagnia

Grazie al portale Bauking.com gli amici a quattro zampe non sono un problema. La piattaforma evidenzia le strutture più idonee a ospitare animali

Christian Campigli 26 agosto 2026 a

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Un’autentica rivoluzione. Che mette al centro i nostri amici a quattro zampe. E rende decisamente più agevole, per i propri genitori umani, organizzare un viaggio o una vacanza, estiva o invernale che sia. Il portale Bauking.com, frutto del lavoro della startup italiana dedicata a coloro che scelgono di viaggiare in compagnia di un animale domestico, vuole cambiare il turismo, con un’offerta digitale che mette al centro le nuove famiglie e un principio nuovo: il "pet" non è un’aggiunta al viaggio, ma un’estensione del suo umano. «Non vendiamo camere d’albergo o biglietti per i trasporti. Vendiamo felicità e affidabilità. La felicità di poter partire insieme senza ostacoli, senza trovare divieti», ha ricordato la senatrice Michaela Biancofiore, Founder e President.

Giornata internazionale del cane: Bauking sguinzaglia il turismo

Il "pet" è parte integrante della nostra vita, delle nostre scelte, dei nostri affetti e, sempre più spesso, della nostra stessa idea di famiglia. È da questa trasformazione sociale che si è sviluppata Bauking, startup italiana del travel-tech che sta letteralmente costruendo una nuova categoria del turismo mondiale, il Pet Tourism: un ecosistema nel quale il "pet" non è più considerato un problema da gestire, ma uno dei protagonisti del viaggio fin dal primo click. Emerge da ogni analisi che i proprietari degli animali, o Pet Parents come ormai vengono unanimemente definiti, decidono la destinazione in base al benessere e alle modalità di accettazione del Pet e Bauking facilita questa scelta, mettendo in evidenza solo le infrastrutture turistiche testate, più idonee. Bauking è dedicata ai 10 milioni di italiani che, solo questa estate, stanno viaggiando con un animale al seguito tra mille difficoltà e ai 540 milioni nel resto del mondo. Non per consentire semplicemente di «portare il cane o il gatto o il coniglio in vacanza». Ma per affermare una filosofia completamente nuova: il "pet" è il nuovo compagno di viaggio.

L’obiettivo è ambizioso: connettere nel tempo tutte le compagnie aeree pet friendly, treni, traghetti, hotel e resort, stabilimenti balneari, ristoranti, parchi e attrazioni, servizi veterinari, pet care, assicurazioni e servizi dedicati, consentendo al viaggiatore di organizzare l’intera esperienza attraverso un unico ambiente digitale. Non soltanto sapere dove il "pet" è ammesso. Ma sapere come sarà accolto.

Con quali limiti, con quali servizi, con quali costi. Dove potrà entrare, come potrà viaggiare. E costruire finalmente la vacanza a 360 gradi, senza trasformare ogni partenza in una corsa a ostacoli. Il primo grande laboratorio sarà ovviamente l’Italia. Poi l’Europa.

Quindi Stati Uniti e Nord America, Sud America, Asia ed Emirati Arabi dove la presenza degli animali domestici sta crescendo a ritmi incredibili.