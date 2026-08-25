Meteo, altra fiammata al Centro-Nord e fine del caldo al Sud: le date aggiornate di Giuliacci

Pina Sereni 25 agosto 2026 a

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L’ondata di caldo africano che sta interessando il Sud è destinata a intensificarsi nei prossimi giorni, mentre al Centro-Nord le temperature subiranno una nuova impennata tra il 27 e il 28 agosto. Mario Giuliacci indica anche una possibile data per la fine della fase più rovente.

Al Nord il tempo resterà ancora gradevole fino a mercoledì, ma tra giovedì 27 e venerdì 28 l’arrivo dell’aria africana farà salire le temperature, soprattutto in Emilia-Romagna, dove sono attesi valori intorno ai 34-35 gradi. «Poi le temperature scendono sotto i 33 gradi e tali resteranno per tutta la prima settimana di settembre», spiega l'esperto in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci .

Al Centro la situazione sarà simile. Nei prossimi giorni le temperature resteranno generalmente gradevoli, con qualche punta di 34 gradi tra Umbria e Lazio. Poi, tra il 27 e il 28 agosto, «anche qui temperatura in rapido aumento per l’arrivo dell’africano», con valori tra 34 e 36 gradi e punte di 37-38 gradi in Umbria e Lazio. La svolta arriverà tra il 29 e il 30 agosto: «Le temperature scendono fino a portarsi su valori quasi comunque sotto 33 gradi fino al 6-7 di settembre».

È però il Sud a vivere la fase più intensa. L’ondata di caldo già in corso «a partire da giovedì 27 si intensificherà», con temperature superiori ai 35 gradi tra il 27 e il 30 agosto. Sono attesi valori compresi tra 35 e 38 gradi, con punte fino a 40 gradi, soprattutto il 29 agosto, in Puglia, nel Materano, sulla Calabria ionica e nelle aree interne della Sicilia e della Sardegna.

Anche al Sud, tuttavia, la fase più rovente dovrebbe iniziare ad attenuarsi. «Tra l’1 e il 3 di settembre le temperature scendono», osserva Giuliacci, mentre «a partire dal 4 di settembre» potrebbero finalmente scendere sotto i 33 gradi anche nelle regioni meridionali e nelle isole maggiori.