Meteo, altra fiammata al Centro-Nord e fine del caldo al Sud: le date aggiornate di Giuliacci
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L’ondata di caldo africano che sta interessando il Sud è destinata a intensificarsi nei prossimi giorni, mentre al Centro-Nord le temperature subiranno una nuova impennata tra il 27 e il 28 agosto. Mario Giuliacci indica anche una possibile data per la fine della fase più rovente.
Al Nord il tempo resterà ancora gradevole fino a mercoledì, ma tra giovedì 27 e venerdì 28 l’arrivo dell’aria africana farà salire le temperature, soprattutto in Emilia-Romagna, dove sono attesi valori intorno ai 34-35 gradi. «Poi le temperature scendono sotto i 33 gradi e tali resteranno per tutta la prima settimana di settembre», spiega l'esperto in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci.
Al Centro la situazione sarà simile. Nei prossimi giorni le temperature resteranno generalmente gradevoli, con qualche punta di 34 gradi tra Umbria e Lazio. Poi, tra il 27 e il 28 agosto, «anche qui temperatura in rapido aumento per l’arrivo dell’africano», con valori tra 34 e 36 gradi e punte di 37-38 gradi in Umbria e Lazio. La svolta arriverà tra il 29 e il 30 agosto: «Le temperature scendono fino a portarsi su valori quasi comunque sotto 33 gradi fino al 6-7 di settembre».
È però il Sud a vivere la fase più intensa. L’ondata di caldo già in corso «a partire da giovedì 27 si intensificherà», con temperature superiori ai 35 gradi tra il 27 e il 30 agosto. Sono attesi valori compresi tra 35 e 38 gradi, con punte fino a 40 gradi, soprattutto il 29 agosto, in Puglia, nel Materano, sulla Calabria ionica e nelle aree interne della Sicilia e della Sardegna.
Anche al Sud, tuttavia, la fase più rovente dovrebbe iniziare ad attenuarsi. «Tra l’1 e il 3 di settembre le temperature scendono», osserva Giuliacci, mentre «a partire dal 4 di settembre» potrebbero finalmente scendere sotto i 33 gradi anche nelle regioni meridionali e nelle isole maggiori.