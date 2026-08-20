Carburanti, i prezzi alla pompa continuano a salire. Oltre 2 euro al litro

20 agosto 2026 a

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Il rincaro dei carburanti non accenna a fermarsi e il minisitero delle Imprese e del Made in Italy ha reso noto che, in base agli ultimi dati dell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti, il listino della benzina in modalità self-service lungo la rete stradale è pari a 2,002 euro/l per la benzina e 2,116 euro/l per il gasolio. In autostrada, invece, la benzina ha raggiunto i 2,077 euro/l mentre il diesel 2,186 euro/l.

Il presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona, ha invitato dunque il Governo a "intervenire subito, prima della scadenza del 24 agosto, per innalzare la riduzione sul gasolio da 14 a 30 centesimi, così da far scendere il prezzo sotto i 2 euro al litro in autostrada e per fare finalmente qualcosa per chi ha l'auto a benzina: urge un taglio di 15 cent per tornare a un prezzo ragionevole di 1,9 euro al litro in autostrada".

Similmente si è espresso anche il Codacons, che continua a fare pressioni per un nuovo taglio delle accise comprensivo anche del verde, a causa degli effetti "devastanti" sulle tasche dei cittadini. "Solo a luglio gli italiani hanno speso per i rifornimenti di benzina e gasolio 782 milioni di euro in più rispetto allo stesso mese del 2025, e il conto rischia di aggravarsi" ha concluso l'associazione.