Svizzera, il ghiacciaio si scioglie e restituisce i corpi di due alpinisti scomparsi

19 agosto 2026 a

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Lo scioglimento del ghiacciaio Trift ha riconsegnato i corpi di due alpinsti scomparsi nelle Alpi svizzere 34 anni fa. Il ritrovamento è stato segnalato lo scorso 26 luglio da un escursionista nella Svizzera del sud, vicino al confine italiano. I corpi sono stati trasferiti all'Istituto di Medicina Legale dell'ospedale del Vallese a Sion per l'identificazione.

"Un confronto diretto dei profili del dna ha formalmente stabilito che si tratta di due alpinisti scomparsi nella regione delle Weissmies nel 1992", si legge nel comunicato. I due uomini belgi avevano rispettivamente 39 e 41 anni al momento della scomparsa.

La polizia del Vallese tiene un elenco di persone scomparse che risale al 1925, principalmente in alta montagna e lungo i fiumi. Lo scorso anno, le ossa di un alpinista svizzero scomparso nel 1994 sono state ritrovate sempre nel vallese su un ghiacciaio dell'Ober Gabelhorn.