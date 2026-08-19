Anarchia maranza a Torino: "Sardone, non paghiamo il biglietto". E sui social pure il video con la pistola

19 agosto 2026 a

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"Silvia Sardone, guarda, noi maranza qui in Italia non paghiamo il biglietto". Inizia così l'ultimo video Ilyas Maluma, di origine marocchina e con 29mila follower su Instagram, che in una stazione metropolitana (presumibilmente di Torino, dove risiede) a favore di telecamera ha saltato il tornello senza inserire il biglietto nell'apposita macchinetta e ha poi deriso, assieme ai complici, l'assenza dei controllori.

Non un gesto isolato, ma l'espressione di una prevaricazione e dominio ben espressa dalla frase conclusiva: "I maranza comandano e non pagano". Sul suo profilo la situazione non è certamente migliore. In un video Ilyas versa un alcolico in un bicchiere, mentre una pistola è poggiata nel fianco destro interno del suo pantalone.